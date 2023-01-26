Почему нужно отключать роутер, уезжая в отпуск

По отбытию из дома на долгий срок многие привыкли отключать воду и газ, чтобы сэкономить на счетах и обезопасить дом от несчастных случаев. Но практически никто не думает об интернет-роутерах — их, на секунду, тоже желательно отключить в случае длительного отъезда. Портал SlashGear рассказывает, почему.

Фото: ТАСС ТАСС

Защита от взломщиков

Среднестатистические домовладельцы чаще всего беспокоятся о прямых цифровых атаках: например, фишинговых письмах и агрессивных рекламных баннерах. Но на практике злоумышленники могут загрузить в вашу сеть самые разные виды вредоносного софта, если предоставить им время. И как раз времени будет в достатке, если вы не отключите роутер, надолго покинув дом. Без прямого доступа к домашней сети вы не вряд ли сможете засечь злоумышленников, поэтому проще отключить интернет заранее.

Защита от скачков напряжения

Даже если оставить возможность дистанционного взлома в стороне, отключение любой электроники от седи помогает предотвратить возможные возгорания в результате скачка напряжения. Никто не сможет экстренно выдернуть из розетки компьютер, роутер и другие устройства, пока вы не дома. Помимо этого, есть еще один вариант: установка специальной защиты от скачков напряжения — либо за счет переоборудования самих розеток, либо через блоки бесперебойного питания. Да, роутеры подвергнуты риску возгорания меньше прочей электроники, но тем не менее.

Экономия на электричестве