Почему нужно отключать роутер, уезжая в отпуск

По отбытию из дома на долгий срок многие привыкли отключать воду и газ, чтобы сэкономить на счетах и обезопасить дом от несчастных случаев. Но практически никто не думает об интернет-роутерах — их, на секунду, тоже желательно отключить в случае длительного отъезда. Портал SlashGear рассказывает, почему.
Среднестатистические домовладельцы чаще всего беспокоятся о прямых цифровых атаках: например, фишинговых письмах и агрессивных рекламных баннерах. Но на практике злоумышленники могут загрузить в вашу сеть самые разные виды вредоносного софта, если предоставить им время. И как раз времени будет в достатке, если вы не отключите роутер, надолго покинув дом. Без прямого доступа к домашней сети вы не вряд ли сможете засечь злоумышленников, поэтому проще отключить интернет заранее.
Даже если оставить возможность дистанционного взлома в стороне, отключение любой электроники от седи помогает предотвратить возможные возгорания в результате скачка напряжения. Никто не сможет экстренно выдернуть из розетки компьютер, роутер и другие устройства, пока вы не дома. Помимо этого, есть еще один вариант: установка специальной защиты от скачков напряжения — либо за счет переоборудования самих розеток, либо через блоки бесперебойного питания. Да, роутеры подвергнуты риску возгорания меньше прочей электроники, но тем не менее.
Наконец, отключение роутера также поможет немного сэкономить на электроэнергии. Большинство устройств, подключенных к сети, в режиме ожидания потребляют минимум энергии, однако роутер работает без перерывов, постоянно рассылая сигналы для беспроводного подключения. Если вы собираетесь уехать хотя бы на неделю, то отключение роутера действительно скажется на счете за электричество.