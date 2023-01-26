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53 минуты назад

Камера дикой природы в США засняла 400 медвежьих селфи за ночь

Газета.Ru

В США лесная камера слежения за дикой природой сделала 400 медвежьих селфи за одну ночь, пишет UPI.

Камера дикой природы в США засняла 400 медвежьих селфи за ночь
Фото: boulderosmp/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)boulderosmp/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как рассказали участники организации Boulder Open Space and Mountain Parks, камера, оставленная в лесу, за одну ночь сделала около 580 фотографий.

Просматривая снимки, зоозащитники обнаружили, что только 400 кадров принадлежат одному медведю, решившему устроить фотосессию в дикой природе.

"Это мило. Возможно, удалим эти кадры позже", - прокомментировали специалисты.

Камера, на которую попал медведь, одна из девяти, установленных в лесном массиве. Она должна помочь исследователям узнать как можно больше о разнообразной природе этого района.

Ранее мужчина в горах случайно снял на видео, как за ним бежит медведь. Турист узнал, что рядом с ним был хищник, когда посмотрел отснятые кадры.

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