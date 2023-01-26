Камера дикой природы в США засняла 400 медвежьих селфи за ночь

В США лесная камера слежения за дикой природой сделала 400 медвежьих селфи за одну ночь, пишет UPI.
Как рассказали участники организации Boulder Open Space and Mountain Parks, камера, оставленная в лесу, за одну ночь сделала около 580 фотографий.
Просматривая снимки, зоозащитники обнаружили, что только 400 кадров принадлежат одному медведю, решившему устроить фотосессию в дикой природе.
"Это мило. Возможно, удалим эти кадры позже", - прокомментировали специалисты.
Камера, на которую попал медведь, одна из девяти, установленных в лесном массиве. Она должна помочь исследователям узнать как можно больше о разнообразной природе этого района.
Ранее мужчина в горах случайно снял на видео, как за ним бежит медведь. Турист узнал, что рядом с ним был хищник, когда посмотрел отснятые кадры.