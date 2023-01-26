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16 минут назад

Этот мозговой имплант позволит набирать текст силой мысли

Ferra.ru

Precision Neuroscience работает над устройством под названием Layer 7 Cortical Interface. Это мозговой имплантат, цель которого - помочь пациентам с параличом управлять цифровыми устройствами, используя только нейронные сигналы.

Разработан мозговой имплант, позволяющий набирать текст силой мысли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Благодаря нему пациенты с тяжелыми дегенеративными заболеваниями вновь обретут способность общаться с близкими, перемещая курсоры, набирая текст и даже получая доступ к социальным сетям с помощью своих мыслей.

Layer 7 - это электродный массив, напоминающий кусочек скотча и тоньше человеческого волоса, что позволяет ему прилегать к поверхности мозга, не повреждая ткани. Чтобы его имплантировать, хирург делает очень тонкий разрез в черепе и вставляет устройство. Генеральным директор компании, сказал, что толщина разреза будет меньше миллиметра: пациентам даже не придется сбривать волосы для проведения процедуры.

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