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12 минут назад

В Паленке найдены тысячи артефактов майя времен легендарного Пакаля

Российская Газета

В Мексике команда археологов провела очередной этап раскопок в древнем городе Паленке и обнаружила богатую коллекцию керамических изделий, относящихся к одному из самых малоизученных периодов истории цивилизации майя.

В Паленке найдены тысячи артефактов майя времен легендарного Пакаля
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает Национальный институт антропологии и истории (INAH), обнаружение более чем десяти тысяч керамических остатков позволит исследователям реконструировать повседневную жизнь древнего города майя Паленке. Находка вызывает большой интерес еще и потому, что практически все найденные археологические материалы датируются седьмым веком нашей эры.

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Известно, что в тот период времени городом Паленке правил Кинич Джанааб Пакаль - самый культовый правитель Лакамхи (так сами майя называли город, известный нам сейчас как Паленке). Ученые отмечают, что Пакаль известен по многим текстам, он считается одним из величайших правителей майя. Однако археологических предметов, особенно керамики, его периода правления до сих пор практически не находили.

В этом отношении проведенные раскопки обернулись огромной удачей для исследователей. Они обследовали архитектурный комплекс IV группы, расположенный в 300 метрах к северо-западу от центра древнего города майя. Этот комплекс состоит из более чем 270 построек.

Особенно тщательно были исследованы центральная площадь и памятник под названием J6. Ранее на его южном и западном склонах были обнаружены человеческие захоронения. Поэтому теперь археологи сосредоточились на исследовании восточного склона. Они ожидали встретить захоронения и там, однако не нашли ни одной могилы.

Вместо этого они нашли более десяти тысяч керамических обломков - вероятно, это остатки керамических предметов, которые в ритуальных целях специально разбивались при проведении погребальных церемоний. То есть, по сути, это были местные святыни.

Предварительный анализ показал, что в основном осколки принадлежали керамическим сосудам. Изучение черепков позволило установить хронологию, восходящую к IX-VII векам нашей эры. Большинство найденных предметов, видимо, были изготовлены специально для церемоний и не использовались в быту.

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