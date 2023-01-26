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13 минут назад

Открыта редкая особенность Млечного Пути

Российская Газета

Международная команда ученых в рамках проекта IllustrisTNG смоделировала объем Вселенной и определила размеры галактик. Исследование неожиданно показало, что наш Млечный Путь является очень редкой и особенной галактикой, которая оказалась слишком большой для своей "космологической стены".

Открыта редкая особенность Млечного Пути
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Исследование представлено в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученых давно интересовал вопрос: является ли наш Млечный Путь особенным? Какое место он занимает во Вселенной? Поиском ответа в рамках нового проекта занялась международная группа астрономов.

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При помощи компьютерного моделирования ей удалось определить параметры огромного количества галактик. Естественно, особое внимание ученые уделили нашей собственной галактике и совершили довольно неожиданное открытие. Новое исследование показывает, что Млечный Путь слишком велик для своей "космологической стены".

Авторы работы поясняют, что космологическая стена - это плоское расположение галактик, окружающих другие галактики, характеризующееся так называемыми пустотами. Последние располагаются с двух сторон и, как видится со стороны, сжимают галактики, придавая им визуально сплющенную форму. Считается, что космологическая стена влияет на то, как Млечный Путь и близлежащие галактики вращаются вокруг своих осей.

Есть мнение, что именно эта стена создает определенный порядок в нашей галактике, благодаря чему она является хорошо организованным, а не хаотичным объектом. Известно также, что галактики обычно уступают в размерах своим космологическим стенам. Однако Млечный Путь, как выяснилось, в этом отношении является почти уникальной галактикой.

Согласно данным моделирования наш Млечный Путь оказался удивительно массивным по сравнению с его космологической стеной, что ученые называют крайне редким космическим явлением. Авторы работы говорят, что им удалось смоделировать объем Вселенной почти в один миллиард световых лет в поперечнике, который содержит миллионы галактик. И лишь незначительная часть из них - примерно миллионная часть всех галактик в симуляции - оказались похожими на наш Млечный Путь, то есть они тоже массивнее собственных космологических стен.

"Так что Млечный Путь в некотором роде особенный, - резюмирует руководитель исследования Мигель Арагон. - Земля, очевидно, тоже особенная, ведь это единственный известный нам "дом жизни". Но это не центр Вселенной и даже не центр Солнечной системы. Кстати, Солнце - это обычная звезда среди миллиардов звезд Млечного Пути. Но до сих пор и наша галактика казалась просто еще одной спиральной галактикой среди миллиардов других в наблюдаемой Вселенной".

Наука и техника,Мигель Арагон,
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