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40 минут назад

iPhone 15 получит улучшенный Wi-Fi

Ferra.ru

Аналитики Barclays сообщили, что iPhone 15 будет поддерживать Wi-Fi 6E, как и последние модели Mac и iPad Pro.

iPhone 15 получит улучшенный Wi-Fi
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На данный момент Apple добавила поддержку Wi-Fi 6E в несколько устройств, включая новейшие 11-дюймовые и 12,9-дюймовые iPad Pro, 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro и Mac mini. Все модели iPhone 14 ограничиваются поддержкой стандартного Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6 работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, а Wi-Fi 6E также в диапазоне 6 ГГц, что обеспечивает более высокую скорость беспроводной связи, меньшую задержку и меньшее количество помех.

Наука и техника,Apple,
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