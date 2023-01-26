iPhone 15 получит улучшенный Wi-Fi

Аналитики Barclays сообщили, что iPhone 15 будет поддерживать Wi-Fi 6E, как и последние модели Mac и iPad Pro.

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На данный момент Apple добавила поддержку Wi-Fi 6E в несколько устройств, включая новейшие 11-дюймовые и 12,9-дюймовые iPad Pro, 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro и Mac mini. Все модели iPhone 14 ограничиваются поддержкой стандартного Wi-Fi 6.