В Иране нашли 5000-летнюю мастерскую таинственной цивилизации

В Иране местные археологи обнаружили руины керамической мастерской, которая, судя по проведенной датировке, относится к третьему тысячелетию до нашей эры. Это одно из древнейших подобных производств в истории.
Как сообщает Arkeonews, находка была сделана во время раскопок в Джирофте, в иранской провинции Керман. Ее совершила группа археологов из Тегеранского университета. На стоянке Хаджиабад-Варамин она обнаружила большое количество древних сосудов и украшений.
Раскопки показали, что в третьем тысячелетии до нашей эры здесь работала крупная мастерская по производству керамики. Археологам удалось раскопать остатки различных производственных помещений. Они также подметили любопытный факт: оказывается, даже отработавшие свое или сломанные сосуды и другие предметы в Джирофте не выбрасывались.
Осколки тщательно собирали и отправляли обратно в мастерскую, где умельцы изготавливали из них либо сосуды меньшего размера, либо бусы и подвески. Ученые говорят, что мастерская относится к периоду существования культуры Джирофт - предполагаемой и загадочной археологической культуры раннего бронзового века. Считается, что она присутствовала в районе современных иранских провинций Систан, Белуджистан и Керман.
Само по себе местечко Джирофт является важным историческим памятником. За последние годы здесь было обнаружено немало поистине бесценных предметов третьего тысячелетия до нашей эры. В Иране Джирофт и вовсе называют одним из самых важных исторических мест в мире.
К настоящему времени там обнаружено более 85 археологических памятников, расположенных на территории протяженностью 400 км вдоль русла реки Халил. Именно это и побудило археологов сравнить данную территорию с месопотамской цивилизацией. Примечательно и то, что много лет о существовании культуры Джирофт ничего не было известно. Но в 2000 году в этих местах произошло мощное наводнение, которое буквально обнажило многочисленные доисторические памятники таинственной цивилизации.