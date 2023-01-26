В Иране нашли 5000-летнюю мастерскую таинственной цивилизации

В Иране местные археологи обнаружили руины керамической мастерской, которая, судя по проведенной датировке, относится к третьему тысячелетию до нашей эры. Это одно из древнейших подобных производств в истории.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как сообщает Arkeonews, находка была сделана во время раскопок в Джирофте, в иранской провинции Керман. Ее совершила группа археологов из Тегеранского университета. На стоянке Хаджиабад-Варамин она обнаружила большое количество древних сосудов и украшений.

Раскопки показали, что в третьем тысячелетии до нашей эры здесь работала крупная мастерская по производству керамики. Археологам удалось раскопать остатки различных производственных помещений. Они также подметили любопытный факт: оказывается, даже отработавшие свое или сломанные сосуды и другие предметы в Джирофте не выбрасывались.

Осколки тщательно собирали и отправляли обратно в мастерскую, где умельцы изготавливали из них либо сосуды меньшего размера, либо бусы и подвески. Ученые говорят, что мастерская относится к периоду существования культуры Джирофт - предполагаемой и загадочной археологической культуры раннего бронзового века. Считается, что она присутствовала в районе современных иранских провинций Систан, Белуджистан и Керман.

Само по себе местечко Джирофт является важным историческим памятником. За последние годы здесь было обнаружено немало поистине бесценных предметов третьего тысячелетия до нашей эры. В Иране Джирофт и вовсе называют одним из самых важных исторических мест в мире.