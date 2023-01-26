Инженеры повторили сцену из "Терминатор 2" с превращающимся в жидкость роботом

Ученые из Китайского университета Гонконга создали робота, который может превращаться в жидкость и менять форму. Исследование опубликовано в Matter. Исследователи протестировали роботов, заставив их преодолевать полосы препятствий из рвов и возвышений, удалять инородные тела или доставлять лекарства и объекты в модель человеческого желудка и даже разжижаться, чтобы выбраться из клетки, прежде чем снова принять свою первоначальную гуманоидную форму LEGO-человечка. Последнее испытание повторяет сцену из фильма "Терминатор 2".

Фото: Wang and Pan et al./Matter/ScienceAlert/YouTube Wang and Pan et al./Matter/ScienceAlert/YouTube

Инженерам понадобился нетоксичный материал, способный легко переключаться между мягким и жестким состояниями при нормальной температуре. Они выбрали галлий — металл, температура плавления которого составляет 29,76 градусов по Цельсию. Ученые внедрили в матрицу галлия магнитные частицы, что сделало материал чувствительным к магнитному полю.

Чтобы выполнить трюк с проникновением робота через решетку, ученые использовали движущийся магнит для создания электрического тока внутри робота. Ток расплавил галлий, и магнитные частицы получили возможность притягиваться к магниту. Создатели робота вдохновлялись морским огурцом — животным, которое может изменять жесткость своих тканей.

На данный момент ученые только продемонстрировали жизнеспособность своей идеи. Робот все еще требует некоторой настройки, поскольку человеческое тело имеет более высокую температуру, чем температура плавления галлия.