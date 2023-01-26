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5 минут назад

Инсайдер показал работу 100-кратного приближения в Galaxy S23 Ultra

Газета.Ru

Авторитетный инсайдер Ice Universe на своей странице в китайской соцсети Weibo опубликовал примеры снимков с камеры Samsung Galaxy S23 Ultra, презентация которого состоится в феврале.

Инсайдер показал работу 100-кратного приближения в Galaxy S23 Ultra
Фото: u/5673255066/Weibou/5673255066/Weibo

На опубликованных им фотографиях показана работа нескольких камер, в том числе ультраширокоугольной (0,6х), основной (1х), телеобъектива (3х) и перископического телеобъектива (10х), с помощью которого также достигается гибридное 30- и 100-кратное приближение.

Функция гибридного приближения Samsung Space Zoom позволяет делать снимки отдаленных предметов, которые не видны невооруженным взглядом. Судя по опубликованным фотографиям, качество итогового снимка получается заметно выше, чем у конкурентов с перископическими камерами.

Линейку Samsung Galaxy S23, состоящую из трех моделей, представят 1 февраля.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что экран дорогого Galaxy S23 Ultra окажется хуже, чем в Xiaomi 13.

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