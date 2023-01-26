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11 минут назад

Илон Маск сменил имя в соцсети на Mr. Tweet

Газета.Ru

Глава Twitter Илон Маск сменил свое имя в соцсети на Mr. Tweet. Этому событию он посвятил пост на своей странице.

Илон Маск сменил имя в соцсети на Mr. Tweet
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сменил свое имя на Mr. Tweet. Теперь Twitter не позволит мне изменить его обратно", - написал миллиардер.

Илон Маск неоднократно менял имя в соцсети и описание к своей странице. Так, в 2019 году он менял имя на Elon Tusk вместо Elon Musk, что может означать "слоновий бивень", а в 2021 году он сменил его с Elon Musk на Lorde Edge, а в качестве места жительства указал "Тролльхейм". Одна из последних акций по смене имени в соцсети произошла осенью 2022 года перед закрытием сделки по покупке Twitter. Тогда Маск в описании к своей странице назвал себя Chief Twit, что переводится как "главный по твитам" или "главный кретин". 28 октября 2022 года сделка по приобретению Twitter Илоном Маском была закрыта. Миллиардер стал главой компании, а генеральный директор соцсети Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал вышли из состава руководства.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что у инженеров Twitter имеется способ делать публикации от лица любого пользователя.

Наука и техника,Илон Маск,
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