Ученые разработали для военных повышающее выносливость спецпитание

Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специализированные пищевые продукты для военных, принимающих участие в СВО, способствующие концентрации внимания и повышению выносливости.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Также спецпитание разработано для мирных граждан, вынужденных находиться на территории военных действий.

«Многое из того, что составляет рацион, уже опробовано в космосе», — говорится в сообщении.

Разработчики отметили, что такое питание поможет воинам переносить неблагоприятные погодные условия, низкие температуры, усталость и недостаток сна.