В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
31 минуту назад

Российские учёные разработали для военных спецпитание, повышающее выносливость

RT на русскомиещё 4

Специалисты ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специализированные пищевые продукты для военных, принимающих участие в СВО, способствующие концентрации внимания и повышению выносливости.

Ученые разработали для военных повышающее выносливость спецпитание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Также спецпитание разработано для мирных граждан, вынужденных находиться на территории военных действий.

«Многое из того, что составляет рацион, уже опробовано в космосе», — говорится в сообщении.

Разработчики отметили, что такое питание поможет воинам переносить неблагоприятные погодные условия, низкие температуры, усталость и недостаток сна.

Ранее в России впервые разработали линейку комплектов пищи для спецназовцев и военнослужащих, которые получили нетяжёлые ранения.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители