Xiaomi и Honor готовятся к возвращению на российский рынок

«Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы <…> Они (компании Xiaomi и Honor — прим. ред.) ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками», — передают «Известия».