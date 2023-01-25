Космонавт вспомнил о неполадках со скафандром в открытом космосе

Командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на Международной космической станции Олег Артемьев в беседе с «360» вспомнил о ситуации, когда он оказался в открытом космосе в поврежденном скафандре.

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По его словам, неполадки возникли из-за низкого напряжения в его аккумуляторной батарее. Артемьев отметил, что справился с проблемой согласно установленному порядку действий на такие случаи.

«Мы всегда настороже, знаем кратчайший путь к шлюзовому отсеку. Такой отсек — это дополнительный кислород, электричество, чтобы запитать скафандр. Как в моем случае, когда было падение напряжения, я просто вернулся в шлюзовую камеру и подключился к питанию, нивелировав внештатную ситуацию», — пояснил он.