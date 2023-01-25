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47 минут назад

Артемьев вспомнил о неполадках со скафандром в открытом космосе

Елена Прошина

Командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на Международной космической станции Олег Артемьев в беседе с «360» вспомнил о ситуации, когда он оказался в открытом космосе в поврежденном скафандре.

Космонавт вспомнил о неполадках со скафандром в открытом космосе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, неполадки возникли из-за низкого напряжения в его аккумуляторной батарее. Артемьев отметил, что справился с проблемой согласно установленному порядку действий на такие случаи.

«Мы всегда настороже, знаем кратчайший путь к шлюзовому отсеку. Такой отсек — это дополнительный кислород, электричество, чтобы запитать скафандр. Как в моем случае, когда было падение напряжения, я просто вернулся в шлюзовую камеру и подключился к питанию, нивелировав внештатную ситуацию», — пояснил он.

Артемьев добавил, что периодически причиной разгерметизации скафандра становится пробоина и в таких случаях все зависит от ее размера. Если она небольшая, то можно выполнить задачу и только потом вернуться на станцию, если же большая, то следует включить аварийную подачу кислорода, заключил космонавт.

Наука и техника,Олег Артемьев,
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