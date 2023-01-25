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43 минуты назад

Ученые выяснили, что предков приматов жили в Арктике

Газета.Ru

Ученые из Канзасского университета выяснили, что в теплом климате древней Канады ранние родственники приматов адаптировались к жизни в высоких широтах Арктики, где проводили половину года в темноте. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Предки приматов жили в Арктике
Фото: Kristen Miller, Biodiversity Institute, University of Kansas, CC-BY 4.0Kristen Miller, Biodiversity Institute, University of Kansas, CC-BY 4.0

Окаменелости с острова Элсмир в Канаде свидетельствуют о том, что 52 миллиона лет назад здесь была теплая болотистая среда. Ученые впервые продемонстрировали, что в то время в Арктике уже жили родственники приматов — самые древние из зарегистрированных в арктической экосистеме.

Проведя анализ на ископаемых фрагментов челюстей и зубов, исследователи описали новые виды Ignacius dawsonae и Ignacius mckennai. Оба вида относительно крупные, что является общей чертой северных млекопитающих. Кроме того, особенности их зубов указывают на то, что животные питались жесткой пищей (орехами и семенами) в течение долгих темных арктических зим, когда трудно было найти более мягкую пищу.

В эоцене южные широты Северной Америки были домом для многих ранних родственников приматов. Но на севере были обнаружены только эти два животных, что подтверждает ограниченное биоразнообразие арктической экоситсемы по сравнению с более южными.

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