Работники Google остались без массажистов

Американская корпорация Google сократит 1845 работников в «родном» американском штате Калифорния, это 15% всех увольнений. Об этом сообщает телеканал CNBC.
«Под сокращения попали 27 штатных массажистов, из них 24 в штаб-квартире в Маунтин-Вью и трое в офисах в Лос-Анджелесе и Ирвине», — говорится в статье.
Отмечается, что больше всего увольнений проведут в штаб-квартире в Маунтин-Вью. Там сокращаются 1436 рабочих мест, а еще 119 человек покинут офис в Сан-Бруно, где базируется видеохостинг YouTube.
При этом более четверти уволенных в районе залива Сан-Франциско имели в названии должности слова «директор» или «старший».
Сама процедура увольнения стартует 31 марта 2023 года, согласно законам штата. Таким образом еще 60 дней попавшие под сокращения работники будут получать зарплату.
Ранее опытный инженер Зак Боулинг рассказал, как его моментально уволили из Google после восьми лет работы в компании.