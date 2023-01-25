Работники Google остались без массажистов

Американская корпорация Google сократит 1845 работников в «родном» американском штате Калифорния, это 15% всех увольнений. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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«Под сокращения попали 27 штатных массажистов, из них 24 в штаб-квартире в Маунтин-Вью и трое в офисах в Лос-Анджелесе и Ирвине», — говорится в статье.

Отмечается, что больше всего увольнений проведут в штаб-квартире в Маунтин-Вью. Там сокращаются 1436 рабочих мест, а еще 119 человек покинут офис в Сан-Бруно, где базируется видеохостинг YouTube.

При этом более четверти уволенных в районе залива Сан-Франциско имели в названии должности слова «директор» или «старший».

Сама процедура увольнения стартует 31 марта 2023 года, согласно законам штата. Таким образом еще 60 дней попавшие под сокращения работники будут получать зарплату.