Названы популярные способы сетевого мошенничества

Специалист по IT-безопасности и руководитель группы разработки IT-решений Дмитрий Зорев рассказал о популярных способах мошенничества в сети. Об этом сообщает «Газета.ру».

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По его словам, пользователям следует с особенной осторожностью пользоваться сайтами знакомств, одностраничными лендингами, а также заниматься оформлением карт заграничных банков.

«Кроме вымогателей сайты знакомств часто грешат неформальной рекламой или сбором персональных данных пользователей для других мошеннических схем. Например, в процессе просто онлайн-общения мошенники могут предложить обратиться к знакомому специалисту, который “помог заработать кучу денег и тебе тоже поможет” или просто соберут на странице вашего профиля информацию о вас, чтобы найти способ шантажа или обмана», – поделился подробностями Зорев.

Он также рассказал об опасностях лендингов – одностраничных сайтов, которые занимаются рекламой товаров и услуг. Обычно на таких сайтах предлагается внести личные данные или заказать рекламируемый товар со скидкой. Однако Зорев предупреждает, что такие сайты часто продают подделки или просто собирают персональные данные пользователей.

Кроме того, эксперт отметил, что в последнее время стали популярны мошеннические сайты с оформлением карт иностранных банков. По словам Зорева, мошенники часто запускают массовую рекламу, набирают клиентов, а потом исчезают вместе с собранными деньгами.

«Чтобы этого избежать, читайте данные центробанков тех стран, карту которых вам предлагают оформить. Зачастую оформить карту виртуально нерезиденту страны просто невозможно. Если же такой момент существует, то как правило есть большое количество ограничений», – предупредил эксперт.