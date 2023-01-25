В NASA заявили о сотрудничестве с «Роскосмосом» по инциденту с «Союзом МС-22»

Руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано на пресс-конференции заявил, что «Роскосмос» открыто сотрудничает с партнёрами в США по инциденту с «Союзом МС-22».
Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос.
«Роскосмос» открыто сотрудничает с нами», — цитирует его ответ ТАСС.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что корабль «Союз МС-23» пристыкуется к МКС 22 февраля.
21 декабря гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22», по предварительному заключению комиссии, мог быть повреждён микрометеоритом или космическим мусором.