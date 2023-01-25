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22 минуты назад

В NASA заявили о сотрудничестве с «Роскосмосом» по инциденту с «Союзом МС-22»

RT на русском

Руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано на пресс-конференции заявил, что «Роскосмос» открыто сотрудничает с партнёрами в США по инциденту с «Союзом МС-22».

В NASA заявили о сотрудничестве с «Роскосмосом» по инциденту с «Союзом МС-22»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос.

«Роскосмос» открыто сотрудничает с нами», — цитирует его ответ ТАСС.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что корабль «Союз МС-23» пристыкуется к МКС 22 февраля.

21 декабря гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22», по предварительному заключению комиссии, мог быть повреждён микрометеоритом или космическим мусором.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,NASA,
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