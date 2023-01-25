Sony отказалась от выпуска PlayStation 5 Pro

Инсайдер Том Хендерсон прокомментировал информацию о выходе консоли Sony нового поколения. Об этом специалист сообщил в своем Twitter.

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Автор, известный по ряду точных прогнозов относительно приставок Sony, заявил, что компания отказалась от выпуска PlayStation 5 Pro. По словам Хендерсона, японская корпорация не планирует разрабатывать версию Pro или Slim, а вместо этого сосредоточится на выходе обновленной PS5.

Хендерсон рассказал, что компания прекратит производство оригинальной PS5, вышедшей на рынок в ноябре 2020 года, в конце 2023 года. Обновленная модель, которая получит съемный дисковод, будет представлена в апреле и поступит в продажу в сентябре.

Том Хендерсон отметил, что с выпуском обновленной PS5 Sony заметно сократит расходы на разработку и логистику. Инсайдер объяснил, что таким образом компания будет выпускать лишь цифровую версию приставки и продавать дисковод отдельно. «Я не уверен, будет ли вообще Pro-версия консоли в этом поколении. Обычная версия еще не до конца исчерпала свой потенциал», — подчеркнул автор.

Оригинальная PS4 вышла на рынок в ноябре 2013 года. В ноябре 2016 года компания представила улучшенную модель PlayStation 4 Pro.