Найдено древнейшее безногое земноводное

Американские ученые описали останки древнейшего безногого земноводного, которое обитало 200-250 млн лет назад. Новый организм является древнейшим найденным представителем своей группы.

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Исследование опубликовано в журнале Nature.Безногие земноводные, они же червяги, сегодня обитают в Южной и Центральной Америке, Африке и на юге Азии. У них, как следует из названия, нет конечностей. Их туловище имеет цилиндрическую форму, а строение черепа напоминает пулю. В целом же они похожи на червей. Обычно червяги живут в почвах, из-за чего изучать их сложно. Еще сложнее находить древних предков этих животных.

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До сих пор было известно лишь 10 ископаемых червяг, древнейшее из которых относилось к раннему юрскому периоду (183 млн лет назад). Однако, по теоретическим оценкам, безногие должны были обитать и раньше, в каменноугольном или пермском периоде (от 370 до 270 млн лет назад).

В 2019 году американские ученые нашли останки ископаемой червяги в парке в Аризоне. Это животное обитало около 220 млн лет назад, то есть в триасовом периоде. В то время участок земли, соответствующий современной Аризоне, находился рядом с экватором, являясь центральной частью единого континента Пангея. Следовательно, земноводное обитало в жарком и влажном климате. Такой ареал характерен для всех известных ископаемых и современных червяг, что, скорее всего, связано с их физиологией. Новое безногое назвали Funcusvermis gilmorei.

По строению скелету оно напоминает ранних лягушек и саламандр, что натолкнуло палеонтологов на мысль об их эволюционном родстве. Также ученые отметили сходство с вымершим надсемейством земноводных — диссорофоидами. В отличие от современных червяг, у нового организма нет характерных приспособлений, с помощью которых животные зарываются под землю. Поэтому ученые считают, что на ранних ступенях эволюции безногих они медленно адаптировались к своему ареалу обитания.