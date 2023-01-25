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14 минут назад

В северной Британии обнаружили древнейшие человеческие останки

Газета.Ru

Археологи обнаружили самые ранние человеческие останки, когда-либо найденные на севере Британии. Об этом сообщает Университет Центрального Ланкашира. Человеческие кости и бусина из раковины литторины были обнаружены в пещере Хининг-Вуд-Кост.

В Британии обнаружили древнейшие человеческие останки
Фото: University of Central LancashireUniversity of Central Lancashire

Радиоуглеродное датирование показало возраст самых старых останков в 11 000 лет. Ученым удалось доказать, что в пещере были похоронены как минимум восемь разных людей. Несмотря на фрагментированное состояние человеческих останков, наличие погребального инвентаря указывает на то, что это были преднамеренные захоронения.

Дальнейшее исследование показало, что пещера использовалась для захоронений в три разных периода: около 4000 лет назад в раннем бронзовом веке, примерно 5500 лет назад в раннем неолите и около 11 000 лет назад в самый ранний период мезолита. Дата 11 000 лет была получена при анализе одной из ракушек, которая, вероятно, входила в состав погребального инвентаря. До этого открытия самое ранее северное захоронение было возрастом 10 000 лет. Оно было найдено в соседней пещере Кентс-Бэнк, обнаруженной в 2013 году.

"Пещерные захоронения, подобные этому, хорошо известны для некоторых периодов британской доисторической эпохи, а захоронение в Хининг-Вуде является важным дополнением к нашим знаниям о похоронных практиках древних обитателей этой земли", - поясняют ученые.

Ранее археологи обнаружили в Ираке печи и "холодильник" возрастом 4700 лет.

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