В Британии обнаружили древнейшие человеческие останки

Радиоуглеродное датирование показало возраст самых старых останков в 11 000 лет. Ученым удалось доказать, что в пещере были похоронены как минимум восемь разных людей. Несмотря на фрагментированное состояние человеческих останков, наличие погребального инвентаря указывает на то, что это были преднамеренные захоронения.

Дальнейшее исследование показало, что пещера использовалась для захоронений в три разных периода: около 4000 лет назад в раннем бронзовом веке, примерно 5500 лет назад в раннем неолите и около 11 000 лет назад в самый ранний период мезолита. Дата 11 000 лет была получена при анализе одной из ракушек, которая, вероятно, входила в состав погребального инвентаря. До этого открытия самое ранее северное захоронение было возрастом 10 000 лет. Оно было найдено в соседней пещере Кентс-Бэнк, обнаруженной в 2013 году.