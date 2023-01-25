В Китае создали летающий будильник под названием Flying Alarm Clock, который имеет подсветку и пропеллер, активирующийся при срабатывании сигнала. На гаджет обратил внимание Telegram-канал "Вокругтехно".

Фото: Tiangtech Tiangtech

"Простенький будильник, который не оставит вам шансов на "еще пять минуток". Пока вы не встанете и не найдете пропеллер, он не заткнется", - рассказали авторы.

Отмечается, что Flying Alarm Clock также имеет встроенный динамик, который активирует звуковой сигнал. Чтобы владелец не мог его легко отключить, устройство запускает пропеллер и летает по комнате, пока владелец не поймает будильник и не поставит обратно на место.

Корпус Flying Alarm Clock сделан из пластика, а для его работы необходимо пять батареек типа АА, которые в комплект не входят. Устройство появилось в продаже на китайском маркетплейсе AliExpress за 1 тыс. руб.