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29 минут назад

В Китае создали летающий будильник с подсветкой и пропеллером

Газета.Ru

В Китае создали летающий будильник под названием Flying Alarm Clock, который имеет подсветку и пропеллер, активирующийся при срабатывании сигнала. На гаджет обратил внимание Telegram-канал "Вокругтехно".

В Китае создали летающий будильник
Фото: TiangtechTiangtech

"Простенький будильник, который не оставит вам шансов на "еще пять минуток". Пока вы не встанете и не найдете пропеллер, он не заткнется", - рассказали авторы.

Отмечается, что Flying Alarm Clock также имеет встроенный динамик, который активирует звуковой сигнал. Чтобы владелец не мог его легко отключить, устройство запускает пропеллер и летает по комнате, пока владелец не поймает будильник и не поставит обратно на место.

Корпус Flying Alarm Clock сделан из пластика, а для его работы необходимо пять батареек типа АА, которые в комплект не входят. Устройство появилось в продаже на китайском маркетплейсе AliExpress за 1 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что разработчики Google добавили в приложение "Часы" в мобильной ОС Android возможность записывать собственные звуки для будильника или таймера.

Наука и техника,Google,
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