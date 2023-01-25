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50 минут назад

В Nvidia назвали ИИ угрозой для человечества

Газета.Ru

Гендиректор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что область искусственного интеллекта развивается чрезмерно быстро и бесконтрольно, что может угрожать безопасности человечества. Об этом передает агентство Reuters.

В Nvidia назвали ИИ угрозой для человечества
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Запомните, если вы сделаете шаг назад и подумаете обо всех вещах в жизни, которые либо удобны, либо полезны, либо прекрасны для общества сейчас, то они одновременно содержали в себе и потенциальный вред», — отметил Хуанг.

По его словам, разработчики будут создавать мощные инструменты на основе ИИ, и необходимо обеспечить создание правового регулирования и соблюдения социальных норм, которые пока еще не сформированы.

«Все развивается прямо сейчас. Тот факт, что мы все говорим об этом, ставит нас в гораздо лучшее положение», — уверен руководитель корпорации.

Хуанг имеет большое влияние в индустрии ИИ из-за постоянного использования чипов Nvidia в компьютерах и других устройствах.

Ранее глава Nvidia заявил, что цены на видеокарты продолжат расти, и раскритиковал тех, кто считает необоснованным повышение цен во время снижения потребительского спроса.

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