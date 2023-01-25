В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
17 минут назад

Ситуация с LastPass все хуже: хакеры выкрали бэкапы еще нескольких проектов

Мария Иванова

Плохие новости для пользователей менеджера паролей LastPass: CEO компании GoTo, владеющей приложением, подтвердил, что злоумышленники, взломавшие облачное хранилище данных фирмы, получили доступ к зашифрованным бэкапам информации ряда продуктов. Среди них Central, Pro, join.me, Hamachi и RemotelyAnywhere.

Ситуация с LastPass все хуже: хакеры выкрали бэкапы еще нескольких проектов
Фото: LastPassLastPass

Помимо бэкапов взломщики извлекли из облачного хранилища шифровальный ключ для части защищенных данных. Под угрозой утечки находятся имена пользователей, пароли, настройки мультифакторной аутентификации и лицензии. Атака не затронула данные банковских карт и прочую финансовую информацию. GoTo уже сменила пароли пострадавших пользователей и начала миграцию уязвимых аккаунтов на новую платформу, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители