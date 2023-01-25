Ситуация с LastPass все хуже: хакеры выкрали бэкапы еще нескольких проектов

Плохие новости для пользователей менеджера паролей LastPass: CEO компании GoTo, владеющей приложением, подтвердил, что злоумышленники, взломавшие облачное хранилище данных фирмы, получили доступ к зашифрованным бэкапам информации ряда продуктов. Среди них Central, Pro, join.me, Hamachi и RemotelyAnywhere.

Помимо бэкапов взломщики извлекли из облачного хранилища шифровальный ключ для части защищенных данных. Под угрозой утечки находятся имена пользователей, пароли, настройки мультифакторной аутентификации и лицензии. Атака не затронула данные банковских карт и прочую финансовую информацию. GoTo уже сменила пароли пострадавших пользователей и начала миграцию уязвимых аккаунтов на новую платформу, чтобы обеспечить дополнительную защиту.