Умелец встроил в старую модель смартфона Google батарею от более новой

Конечно, Pixel 4a 5G и Pixel 5a издалека выглядят почти одинаково и включают в себя один и тот же процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ ОЗУ и систему с двумя камерами. Однако 5a был доступен только в США и Японии, в нём были заметно улучшены используемые материалы и, прежде всего, батарея. Pixel 4a 5G поставляется с аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, а Pixel 5a — 4680 мАч.