Ученые нашли дешевый способ создания квантовых компьютеров

Технология квантовых компьютеров совершила значительный шаг вперед за последние несколько лет, однако исследователи по-прежнему во многом ограничены размерами машин. Из-за того, что квантовые компьютеры передают информацию при помощи кубитов (квантовых битов), чем выше вычислительная мощь системы, тем больше свободного места занимает конструкция. Но команда австралийских ученых считает, что, возможно, обнаружила метод, который позволит манипулировать квантовым состоянием кубитов — а это, в свою очередь, позволит сэкономить на сборке компьютеров.