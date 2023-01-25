Ученые нашли дешевый способ создания квантовых компьютеров

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Nature Nanotechnology, ученые теоретически нашли дешевый способ сборки больших квантовых компьютеров — и все благодаря случайному происшествию в лаборатории.
Технология квантовых компьютеров совершила значительный шаг вперед за последние несколько лет, однако исследователи по-прежнему во многом ограничены размерами машин. Из-за того, что квантовые компьютеры передают информацию при помощи кубитов (квантовых битов), чем выше вычислительная мощь системы, тем больше свободного места занимает конструкция. Но команда австралийских ученых считает, что, возможно, обнаружила метод, который позволит манипулировать квантовым состоянием кубитов — а это, в свою очередь, позволит сэкономить на сборке компьютеров.
Кроме того, авторы исследования заявляют, что их открытие может привести к разработки кремниевых квантовых компьютеров, которые ничем не отличаются от обычных, повсеместно используемых чипов.