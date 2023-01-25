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7 минут назад

«Тихая война»: бывшие сотрудники Apple рассказали об отношениях компании с Google

Ferra.ru

Бывшие инженеры Apple говорят, что компания до сих пор недовольна тем, как Android якобы скопировала iOS.

Бывшие сотрудники Apple рассказали об отношениях компании с Google
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оба бывших инженера использовали слово «злоба», чтобы описать отношения Apple с Google, а один из них даже назвал их «тихой войной».

Ни один из источников не раскрывает никаких дополнительных сведений, но Financial Times сообщает, что в этой войне есть три поля битвы, в том числе Apple Maps. Этот сервис был создан, потому что Google отказалась предоставить iPhone те же пошаговые инструкции, которые она выдавала на Android.

Кроме того, Apple пытается обойти Google в создании поисковой системы и рекламном бизнесе.

Наука и техника,Google,Apple,
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