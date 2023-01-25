Бывшие сотрудники Apple рассказали об отношениях компании с Google

Оба бывших инженера использовали слово «злоба», чтобы описать отношения Apple с Google , а один из них даже назвал их «тихой войной».

Ни один из источников не раскрывает никаких дополнительных сведений, но Financial Times сообщает, что в этой войне есть три поля битвы, в том числе Apple Maps. Этот сервис был создан, потому что Google отказалась предоставить iPhone те же пошаговые инструкции, которые она выдавала на Android.