Майнеры начали красить старые видеокарты, чтобы выдать их за новые

Расследование, проведённое ютубером Искандаром Соузой и компьютерным специалистом Пауло Гомесом, показало, что продавцы видеокарт на китайских розничных платформах выдают старые устройства за новые.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пауло делится личным опытом, как отличить бывшую в употреблении видеокарту. Отсутствующие наклейки, винты, которые были затронуты отвёрткой, являются хорошими признаками. Однако, несмотря на то, что некоторые карты могут выглядеть новыми (на них есть гарантийные наклейки, нет пыли и царапин), возможно, это подделка.

Кроме того, как выяснилось, хитрые дельцы начали красить микросхемы памяти, чтобы они выглядели новее.

Пауло также показал множество примеров того, как выглядит GPU после майнинга: