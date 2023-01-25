NASA и Пентагон разрабатывают ядерный двигатель для полета на Марс

NASA совместно с Пентагоном разрабатывают ракетный двигатель на ядерной энергии для отправки астронавтов на Марс.

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Администратор NASA Билл Нельсон заявил во вторник, что космическое агентство США объединится с Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) для разработки и демонстрации передовой технологии ядерного теплового двигателя в 2027 году.

«С помощью этой новой технологии астронавты смогут путешествовать в дальний космос и обратно быстрее, чем когда-либо, что является важной возможностью для подготовки к полетам с экипажем на Марс», – говорится в заявлении Нельсона.

DARPA является подразделением Пентагона по исследованиям и разработкам. Оно сыграла важную роль во многих заметных инновациях 20-го века, включая Интернет.

NASA заявило, что ядерные тепловые ракеты могут быть более чем в три раза эффективнее обычных химических двигателей. Они сократят время полета возможной миссии на Марс.

«DARPA и NASA имеют долгую историю плодотворного сотрудничества», – сказала директор DARPA Стефани Томпкинс, ссылаясь на ракету Saturn V, которая доставила первых астронавтов на Луну. – «Программа ядерных тепловых двигателей будет иметь важное значение для более эффективной и быстрой транспортировки материалов на Луну и, в конечном счете, людей на Марс».