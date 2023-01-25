В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Китайский бренд неожиданно анонсировал презентацию нового смартфона

Газета.Ru

Индийское подразделение OnePlus официально подтвердило в Twitter презентацию смартфона OnePlus 11R, релиз которого ранее ожидался весной 2023 года.

Смартфон OnePlus 11R официально представят 7 февраля
Фото: Газета.ruГазета.ru

Известно, что 7 февраля бренд представит в Индии глобальную версию флагманского смартфона OnePlus 11, который ранее вышел для китайского рынка.

Незадолго до официального анонса в сети появились сообщения, согласно которым, Amazon разослала пользователям уведомления о предстоящей презентации OnePlus 11R вместе с флагманской моделью.

Ожидается, что получит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. По слухам, в смартфоне будет установлен 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и вырезом под фронтальную камеру с разрешением 16 Мп.

Наука и техника,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители