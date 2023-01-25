Смартфон OnePlus 11R официально представят 7 февраля

Индийское подразделение OnePlus официально подтвердило в Twitter презентацию смартфона OnePlus 11R, релиз которого ранее ожидался весной 2023 года.

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Известно, что 7 февраля бренд представит в Индии глобальную версию флагманского смартфона OnePlus 11, который ранее вышел для китайского рынка.

Незадолго до официального анонса в сети появились сообщения, согласно которым, Amazon разослала пользователям уведомления о предстоящей презентации OnePlus 11R вместе с флагманской моделью.