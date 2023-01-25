«Магическая» защита обнаружена у древнеегипетской мумии

Ученые из Египта провели компьютерную томографию древнеегипетской мумии, известной как мумифицированный "золотой мальчик". Сканирование показало, что этот мальчик находился под "магической защитой".

Фото: Rg.ru Rg.ru

Об исследовании рассказывает Phys.org. "Золотой мальчик" - это мумия возрастом около 2300 лет, найденная еще в 1916 году на древнем кладбище в местечке Наг-эль-Хассай на юге Египта. С тех пор мумия хранилась в подвале Египетского музея в Каире и ни разу не была исследована.

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Возможно, о ней попросту забыли, так как ученые, недавно обнаружившие ее в подвале, незамедлительно принялись за изучение. Мало того, что мумия оказалась неповрежденной, так она еще является и по-настоящему роскошной, поскольку была покрыта слоем золота и драгоценностей. Уже сам этот факт говорит о том, что мумифицированный подросток обладал высоким статусом.

Ученые использовали компьютерную томографию, которая помогла им развернуть саван, не прикасаясь физически к самой мумии и обеспечив ее сохранность. Сканирование показало, что подросток на пути в загробный мир был обеспечен магической защитой. В тканях, которыми было обернуто его тело, ученые обнаружили 49 амулетов 21-го различного типа, которые, согласно верованиям тех лет, обладали магическими свойствами вплоть до воскрешения из мертвых.

"Тело этой мумии было богато украшено 49 амулетами, красиво стилизованными и уникально расположенными между тремя слоями бинтов, - говорит доктор Сахар Салим, первый автор исследования и профессор медицинского факультета Каирского университета в Египте. - Это были амулеты, выполненные в виде глаза Гора, скарабеев, узла Исиды, был амулет ахет в виде восходящего солнца. Многие из них сделаны из золота, а некоторые из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса. Их назначение состояло в том, чтобы защитить тело и придать ему жизненные силы в загробном мире".

Исследователи также отмечают, что мумия была уложена сразу в два гроба. Это были внешний саркофаг, украшенный греческой надписью, и внутренний деревянный саркофаг. Мумия также была снабжена позолоченной маской. Согласно традициям мумифицирования, из тела были удалены внутренние органы и головной мозг, который был заменен смолой. Также сканирование помогло определить, что подросток был обут в белые сандалии и украшен гирляндой из папоротника, что имело большое ритуальное значение.