В США создали квадрокоптер с рекордной скоростью полета

Инженер-любитель из США Райан Лидеманн создал кастомный квадрокоптер Lademann XLR V3, который эксперты Книги рекордов Гиннесса признали самым быстрым дроном в мире. Об этом сообщает издание New Atlas.

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По меркам классических квадрокоптеров Lademann XLR V3 выглядит крайне необычно. Блок управления и сенсоры устройства спрятаны в «пулеобразном» корпусе. Аналогичные аэродинамические насадки используются и для четырех двигателей. В полной комплектации коптер весит 490 граммов.

Когда Lademann XLR V3 взлетает, он зависает в воздухе, как обычный квадрокоптер. Однако, когда приходит время двигаться вперед, устройство наклоняется и летит как самолет – горизонтально.