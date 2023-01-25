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53 минуты назад

Lademann XLR V3 разогнали до 414 км/ч и признали самым быстрым квадрокоптером в мире

Газета.Ru

Инженер-любитель из США Райан Лидеманн создал кастомный квадрокоптер Lademann XLR V3, который эксперты Книги рекордов Гиннесса признали самым быстрым дроном в мире. Об этом сообщает издание New Atlas.

В США создали квадрокоптер с рекордной скоростью полета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По меркам классических квадрокоптеров Lademann XLR V3 выглядит крайне необычно. Блок управления и сенсоры устройства спрятаны в «пулеобразном» корпусе. Аналогичные аэродинамические насадки используются и для четырех двигателей. В полной комплектации коптер весит 490 граммов.

Когда Lademann XLR V3 взлетает, он зависает в воздухе, как обычный квадрокоптер. Однако, когда приходит время двигаться вперед, устройство наклоняется и летит как самолет – горизонтально.

В присутствии жюри Книги рекордов Гиннесса инженеру-любителю удалось достичь пиковой скорости 414 км/ч. Однако, в Книгу был занесен усредненный показатель, полученный по итогу нескольких пролетов против ветра и под ветер.

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