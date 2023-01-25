Астрономы нашли способ измерить массу Млечного Пути

Астрономы из Калифорнийского технологического института измерили массу Млечного Пути с помощью нового метода. Они проанализировали так называемые быстрые радиовсплески (FRB) – ультракороткие яркие вспышки радиоволн, природа которых до сих пор остается неустановленной, сообщает arXiv.org.

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Команда ученых построила обсерваторию Deep Synoptic Array (DSA), состоящую из 110 радиоантенн. Цель ее создания – точно определить местоположение каждого FRB на ночном небе. Для этого требуется очень высокое разрешение. Ученые сравнили свои поиски с попытками рассмотреть монету в 10 пенсов на поверхности Луны. Компьютеры обсерватории обрабатывали 24 гигабайта данных в секунду.

В 2022 году DSA помогла ученым определить местоположение 30 быстрых радиовсплесков. Исследование также позволило оценить количество материи в окружающем нас космическом пространстве.

«Поскольку радиоволны распространяются от далеких галактик к нашим антеннам на Земле, определенные частоты волн будут задерживаться – показатель того, сколько материала находится между наблюдателем и FRB», – пояснили астрономы.

Результаты показали, что Млечный Путь содержит гораздо меньше видимой материи, чем считалось. Так, галактика состоит из менее чем 10% обычной материи и более чем 90% темной. Такие данные согласовывались с компьютерными моделями, воссоздающими историю формирования Млечного Пути. Согласно им, материя циклически поступает в галактики и затем выдувается из них.

Ученые отметили, что обсерватория еще не начала работать на полную мощность, подключены только 63 тарелок из 110. Они выразили надежду, что в дальнейшем DSA предоставит еще более полные данные о космическом пространстве.