Разработан новый насекомоподобный робот

Американские инженеры разработали маленького робота, вдохновенного жуком-щелкуном. Как и насекомое, робот напрягает «мышцу» в своей «грудной клетке», а когда она резко расслабляется — очень далеко прыгает. В перспективе разработку можно использовать в сельском хозяйстве или при починке больших механизмов. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.