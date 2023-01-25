Разработан новый насекомоподобный робот

Американские инженеры разработали маленького робота, вдохновенного жуком-щелкуном. Как и насекомое, робот напрягает «мышцу» в своей «грудной клетке», а когда она резко расслабляется — очень далеко прыгает. В перспективе разработку можно использовать в сельском хозяйстве или при починке больших механизмов. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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«Одной из главных задач мелкомасштабной робототехники является поиск конструкции, которая была бы небольшой, но достаточно мощной, чтобы преодолевать препятствия или быстро избегать опасных мест», — рассказал Самех Тауфик из Иллинойского университета в Урбане-Шампейн.

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Новая разработка его команды как раз направлена на решение этой задачи. Авторы работы долгое время исследовали анатомию, механику и эволюцию жуков-щелкунов. В 2020 году они обнаружили, что эти насекомые могут очень далеко прыгать, когда резко расслабляют свернутую в кольцо мышцу в своей грудной клетке.

Вдохновившись этим механизмом, ученые решили создать работающего схожим образом робота. Инженеры использовали крошечные спиралевидные приводы, аналогичные мышцам. Они заставляют тело робота медленно сгибаться и накапливать энергию. Затем энергия резко высвобождается и толкает робота вверх. Ученые говорят, что их механизм гораздо примитивнее природного, но за счет этого проще изготавливать нужные мелкие детали.

Всего инженеры разработали четыре варианта роботов с таким механизмом, остановившись в итоге на двух самых эффективных. Ученые планируют продолжить разработки в этой области. «У нас нет определенного подхода к точному дизайну следующего поколения этих роботов, но исследование положит начало эволюции данной технологии — процессу, похожему на биологическую эволюцию», — прокомментировал Самех Тауфик.