В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
51 минуту назад

5G назвали угрозой для безопасности

Lenta.ru

Индийская полиция назвала 5G угрозой для безопасности жителей страны и фактором, влияющим на рост преступности. Об этом сообщает издание Gadgets360.

Сети 5G назвали угрозой для безопасности
Фото: ТАССТАСС

По словам журналистов, заявление прозвучало со стороны коллектива полиции во время конференции, на которой присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. В сообщении говорится, что новая технология построена на легкодоступных и открытых интернет-протоколах и наследует все уязвимости предыдущих поколений.

Из документа следует, что преступники могут воспользоваться уязвимостями стандарта и применять их для отмывания денег, оборота наркотиков, продажи оружия и многого другого. В связи с тем что после внедрения 5G миллионы устройств «интернета вещей» будут постоянны подключены к сети, возрастет число кибератак.

«Комплексная кибербезопасность — единственное решение для этой новой экосистемы, созданной 5G», — отметили в полиции.

По словам представителей силовых структур, при создании экосистемы и сетевой инфраструктуры необходимо закупать оборудование из проверенных источников и предупреждать потребителей об угрозе, которую несут новые технологии.

В конце 2022 года аналитики Ericsson оценили число пользователей услуг 5G-связи в миллиард человек. Для сравнения, число абонентов 4G перевалило за отметку пять миллиардов.

Наука и техника,Нарендра Моди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители