Инсайдер: камера iPhone 15 Pro получит принципиально новую функцию

Флагман Apple 2023 года iPhone 15 Pro получит перископическую камеру с пятикратным оптическим увеличением изображения. Об этом сообщает издание MyDrivers, ссылаясь на инсайдера Джеффа Пу.

По данным информатора, Apple уже ведет переговоры с китайской компанией Zhejiang Lante Optics о производстве необходимых телеобъективов для новых iPhone. В настоящее время американский IT-гигант оценивает состояние прототипов. Окончательное решение Apple примет до начала мая.

Джефф Пу утверждает, что, если стороны придут к согласию, то Apple закажет у Zhejiang Lante Optics сразу 100 млн модулей. Вероятно, в данный тираж заложены не только возможный брак, но и последующие модели iPhone.

Слухи о перископической камере – не первая информация об iPhone 15, которая появилась в СМИ. Ранее, как писала «Газета.Ru», в сети циркулировали инсайды о том, что в iPhone 15 будут использоваться сенсорные кнопки питания и регулировки громкости вместо физических.