Инженеры разработали искусственную кожу, которая чувствует предметы на расстоянии

Авторы работы опробовали искусственную кожу с откликом двух типов (на нажатие и приближение) для различных целей, включая манипуляции с виртуальными игровыми персонажами, навигацию по 3D-картам и прокрутку электронных документов. Искусственная кожа может обнаруживать приближение различных предметов, что делает возможным их бесконтактную идентификацию.

«Мы создали искусственную кожу с сенсорными возможностями, превосходящими натуральную. В отличие от человеческой кожи, которая воспринимает большую часть данных от прикосновений, эта искусственная кожа получает много информации от одного только приближения объектов», — сказал Ифань Ван, доцент Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Разработка служит для самой проверки концепции и в перспективе позволит создать робота, который способен классифицировать материалы, в том числе полимеры, металлы и человеческую кожу в полностью бесконтактном режиме. По мнению исследователей, такая искусственная кожа может также быть использована в человеко-машинных интерфейсах, искусственном интеллекте, протезах и дополненной реальности.