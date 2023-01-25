Названа дата запуска к МКС корабля "Прогресс МС-22"

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22" отправится к Международной космической станции (МКС) утром 9 февраля. Об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

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"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-22" - 9 февраля в 9:15 мск", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отметили, что старт будет транслироваться в прямом эфире.