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1 час назад

Корабль "Прогресс МС-22" отправится к МКС утром 9 февраля

ТАСС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22" отправится к Международной космической станции (МКС) утром 9 февраля. Об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

Названа дата запуска к МКС корабля "Прогресс МС-22"
Фото: ТАССТАСС

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-22" - 9 февраля в 9:15 мск", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там отметили, что старт будет транслироваться в прямом эфире.

По данным Роскосмоса, сейчас корабль "Прогресс МС-22" готовится к заправке компонентами топлива и сжатыми газами. После завершения заправки корабль продолжит проходить предполетную подготовку.

Наука и техника,Роскосмос,
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