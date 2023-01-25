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1 час назад

Российские хакеры объявили о масштабной кибератаке на Германию

Lenta.ru

Российская хакерская группировка Killnet объявила о начале масштабной кибератаки на сайты государственных органов, банков и аэропортов Германии. В своем Telegram-канале хакеры пояснили, что такое решение было принято после того, как немецкие власти согласились поставить Украине танки Leopard.

Российские хакеры объявили масштабную кибератаку на Германию
Фото: 123rf.com123rf.com

«Апокалипсис все ближе и ближе, друзья, но этот конец света будет уникален. (…) Коллективная кибератака на ФРГ — Start!» — написали хакеры.

Они также призвали другие пророссийские хакерские объединения присоединиться к атаке. В частности, на призыв откликнулись Infinity Hacker By, Anonymous Russia и другие.

Российские хакеры взломали ФБР

Целью кибератаки среди госструктур хакеры обозначили сайты Федерального правительства, Минобороны, Минфина, полиции Германии. В финансовом секторе атака направлена на крупнейший банк ФРГ Deutsche Bank, а также Немецкий федеральный банк. Кроме того, хакеры намерены атаковать сайты крупнейших аэропортов страны, расположенных в Берлине, Мюнхене, Кельне, Франкфурте, Штутгарте, Гамбурге, Дрездене, Дюссельдорфе и других городах. В настоящее время работа некоторых сайтов уже нарушена. В частности, пользователям недоступны сайты полиции Германии, Deutsche Bank и ряда аэропортов.

Ранее хакеры из Killnet заявили о взломе Федерального бюро расследований США. Как заявили сами киберпреступники, им удалось перехватить трафик более 10 тысяч сотрудников ФБР.

Наука и техника,Anonymous,ФБР,
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