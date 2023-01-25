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39 минут назад

Джеймс Уэбб нашел самый холодный лед во Вселенной

Елена Прошина

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимок самого холодного и темного ледяного межзвездного облака. Об этом пишет РБК со ссылкой на Southwest Research Institute.

Джеймс Уэбб нашел самый холодный лед во Вселенной
Фото: NASANASA

Ученые Юго-Западного исследовательского института, Лейденского университета и NASA смогли установить состав льдов и находящейся рядом с ними пыли. Оказалось, что это одно из самых холодных и темных мест во Вселенной.

«Облака настолько плотные, что льды в значительной степени защищены от жесткого излучения ближайших звезд. По этой причине они были абсолютно нетронуты с момента формирования», — рассказала участница исследования Данна Касим.

Еще одна интересная особенность облака - в нем практически отсутствовали кислород и сера, тогда как обычно в межзвездных льдах они содержатся в определенном количестве. Наблюдаемая доля этих веществ составила всего 1% от той, что должна быть там по прогнозам ученых.

«99% этой серы скрыто от нас где-то еще. Нам нужно выяснить, где именно, чтобы понять, как этот элемент в конечном счете попадает на обитаемые планеты», — рассказали исследователи.

Ранее «Джеймс Уэбб» получил детализированные снимки газопылевых колец Нептуна. Такие четкие изображения планеты удалось сделать впервые за несколько десятилетий. На снимках также отчетливо видны пылевые полосы Нептуна и семь из его 14 лун: Галатея, Наяда, Таласса, Деспина, Протей, Лариса и Тритон.

Наука и техника,NASA,
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