Джеймс Уэбб нашел самый холодный лед во Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимок самого холодного и темного ледяного межзвездного облака. Об этом пишет РБК со ссылкой на Southwest Research Institute.

Фото: NASA NASA

Ученые Юго-Западного исследовательского института, Лейденского университета и NASA смогли установить состав льдов и находящейся рядом с ними пыли. Оказалось, что это одно из самых холодных и темных мест во Вселенной.

«Облака настолько плотные, что льды в значительной степени защищены от жесткого излучения ближайших звезд. По этой причине они были абсолютно нетронуты с момента формирования», — рассказала участница исследования Данна Касим.

Еще одна интересная особенность облака - в нем практически отсутствовали кислород и сера, тогда как обычно в межзвездных льдах они содержатся в определенном количестве. Наблюдаемая доля этих веществ составила всего 1% от той, что должна быть там по прогнозам ученых.

«99% этой серы скрыто от нас где-то еще. Нам нужно выяснить, где именно, чтобы понять, как этот элемент в конечном счете попадает на обитаемые планеты», — рассказали исследователи.