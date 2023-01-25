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1 час назад

«Яндекс» разработал нейросеть по расшифровке дореволюционной орфографии

runews24.ru

Орфографические правила в России до прихода власти большевиков имели некоторые отличия. Например, в употреблении была буква «i» и некоторые другие знаки, в том числе некоторые окончания и суффиксы. В дальнейшем реформы шли в сторону упрощений письма и ухода в прошлое ряда атавизмов.

«Яндекс» научил нейросеть дореволюционной орфографии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для этого нейросеть Яндекса «Поиск по архивам» изучила 2,5 млн страниц архивных документов, которые научилась расшифровывать в текст. В результате система «понимает» дореформенные особенности начертания букв и орфографии, тем самым ища необходимую информацию по каталогу или через строку поиска.

В каталог вошли сотни тысяч рукописных строк из реальных текстов XVIII -XIX веков и десятки миллионов сгенерированных примеров. Таким образом новый сервис поможет в работе историков, социологов, демографов, генеалогов, а также тем, кто хочет найти сведения о своей семье.

Наука и техника,Яндекс,
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