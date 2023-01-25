В работе всех сервисов Microsoft случился глобальный сбой

Пользователи по всему миру испытывают проблемы при работе с десятками онлайн-сервисов корпорации Microsoft. Об этом сообщает издание TechCrunch.

По данным сервиса DownDetector, не работают Outlook, Teams, Xbox Live, Microsoft 365, Minecraft, Microsoft Store, LinkedIn, GitHub, Azure и другие сервисы. Ключевым в этом списке является облачный провайдер Azure, поскольку на его выделенных серверах работает множество других сервисов IT-компаний по всему миру.

В своем официальном Twitter-аккаунте сервис Microsoft 365 уже подтвердил наличие проблемы. Команда проекта сообщила, что в текущий момент пользователи «могут не иметь доступа к нескольким функциям Microsoft 365».

«Мы выявили возможную проблему с сетью и проверяем данные телеметрии, чтобы определить следующие шаги по устранению неполадок», – гласит заявление Microsoft.

В контексте обсуждаемой проблемы в TechCrunch напомнили, что на прошлой неделе американская корпорация уволила около 10 тыс. сотрудников.