Apple изобрела «безграничный» тачпад для своих ноутбуков MacBook

В Бюро по патентам и товарным знакам США появилась свежая заявка Apple. В ней описывается новый MacBook, трекпад которого будет полностью выполнен из стекла.
Главной фишкой нового тачпада станут размеры — он будет занимать всю панель ноутбука под клавиатурой. При этом ожидается, что устройство ввода лишится какой-либо ободки.
Сообщается, что новый дизайн направлен на уменьшение толщины MacBook за счёт распределения актуаторов ввода силы/тактического вывода по всей ширине устройства, устраняя традиционную область выреза для специального трекпада:
Отметим, что дизайн, изображённый в патенте, сильно напоминает тот, который LG продемонстрировала на выставке CES 2023. Корейская компания тогда анонсировала свой ноутбук со стеклянной конструкцией и трекпадом, который виден только при необходимости.