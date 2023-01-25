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15 минут назад

Apple изобрела «безграничный» тачпад для своих ноутбуков MacBook

Ferra.ru

В Бюро по патентам и товарным знакам США появилась свежая заявка Apple. В ней описывается новый MacBook, трекпад которого будет полностью выполнен из стекла.

Apple изобрела «безграничный» тачпад для своих ноутбуков MacBook
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Главной фишкой нового тачпада станут размеры — он будет занимать всю панель ноутбука под клавиатурой. При этом ожидается, что устройство ввода лишится какой-либо ободки.

Сообщается, что новый дизайн направлен на уменьшение толщины MacBook за счёт распределения актуаторов ввода силы/тактического вывода по всей ширине устройства, устраняя традиционную область выреза для специального трекпада:

Ferra.ru

Отметим, что дизайн, изображённый в патенте, сильно напоминает тот, который LG продемонстрировала на выставке CES 2023. Корейская компания тогда анонсировала свой ноутбук со стеклянной конструкцией и трекпадом, который виден только при необходимости.

Наука и техника,Apple,
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