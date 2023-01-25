В Apple заявили о непричастности к сбоям в App Store

Сбой в работе мобильного магазина приложений App Store произошел не по вине Apple. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что некоторые сервисы App Store не открывались у российских пользователей без использования VPN. На сбои в работе жаловались пользователи операторов мобильной связи МТС, «Билайн» и «Мегафон». Как сообщили в службе технической поддержки компании, сбой в работе AppStore произошел не со стороны Apple.

«Информации о сбоях в AppStore с нашей стороны нет», - сообщили в техподдержке.

По словам специалиста, VPN-сервисы могут вызывать работу других приложений даже в выключенном состоянии. В компании посоветовали удалить VPN-сервисы и сбросить настройки сети.