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29 минут назад

В Apple заявили о непричастности к сбоям в App Store

Елена Прошина

Сбой в работе мобильного магазина приложений App Store произошел не по вине Apple. Об этом сообщает ТАСС.

В Apple заявили о непричастности к сбоям в App Store
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что некоторые сервисы App Store не открывались у российских пользователей без использования VPN. На сбои в работе жаловались пользователи операторов мобильной связи МТС, «Билайн» и «Мегафон». Как сообщили в службе технической поддержки компании, сбой в работе AppStore произошел не со стороны Apple.

«Информации о сбоях в AppStore с нашей стороны нет», - сообщили в техподдержке.

По словам специалиста, VPN-сервисы могут вызывать работу других приложений даже в выключенном состоянии. В компании посоветовали удалить VPN-сервисы и сбросить настройки сети.

Напомним, сообщалось также о сбое и в других сервисах, таких, как Sony Playstation, Steam, Epic Games Store и прочих.

Наука и техника,Мегафон,МТС,Apple,
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