В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
14 минут назад

Стала известна причина массового сбоя интернета в России

Чемпионат.com

Массовый сбой в российском интернете, который произошёл утром 25 января, оказался вызван не блокировкой со стороны Роскомнадзора или проблем у провайдеров. Как оказалось, дело в проблеме с CDN-серверами провайдера Akamai. Их используют для защиты от DoS-атак.

Стала известна причина массового сбоя интернета в России
Фото: ТАССТАСС

Причём сбой произошёл не только в России. Как минимум о сбоях также сообщали в Великобритании и Германии.

Приложения Skoda, Kia, Nissan и др. «сломались» в России

Среди самых популярных клиентов Akamai стоит отметить Adobe, Apple, AMD, Amazon, BBC, BenQ, Blizzard, Steam, CNET, IBM, GitHub, Microsoft, MySpace, NASA, Nintendo, NVIDIA, Sony, Symantec, Red Hat, Reuters, Siemens, RingCentral, Toyota, Yahoo, Buzzfeed.

Основную часть сбоя уже удалось устранить, доступ к сервисам начал восстанавливаться, однако какие-то проблемы всё ещё могут возникать.

Наука и техника,Amazon,Siemens,NASA,IBM,Yahoo,Роскомнадзор,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители