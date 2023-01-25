Стала известна причина массового сбоя интернета в России

Массовый сбой в российском интернете, который произошёл утром 25 января, оказался вызван не блокировкой со стороны Роскомнадзора или проблем у провайдеров. Как оказалось, дело в проблеме с CDN-серверами провайдера Akamai. Их используют для защиты от DoS-атак.

Фото: ТАСС ТАСС

Причём сбой произошёл не только в России. Как минимум о сбоях также сообщали в Великобритании и Германии.

Среди самых популярных клиентов Akamai стоит отметить Adobe, Apple, AMD, Amazon, BBC, BenQ, Blizzard, Steam, CNET, IBM, GitHub, Microsoft, MySpace, NASA, Nintendo, NVIDIA, Sony, Symantec, Red Hat, Reuters, Siemens, RingCentral, Toyota, Yahoo, Buzzfeed.