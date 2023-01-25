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1 час назад

App Store заработал в России после сбоев

Елена Прошина

У российских пользователей снова заработал App Store после перебоев, длившихся примерно полчаса. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее от пользователей из России появились сообщения о том, что сервисы компании Apple перестали открываться. В частности, речь идет о App Store, Аpple Music, Apple TV, приложении поддержки пользователей техники Apple, а также сайте Apple.

Приложения Skoda, Kia, Nissan и др. «сломались» в России

Кроме того, проблемы наблюдались у сервисов Sony Playstation, Steam, Epic Games Store и ряда других. При этом отмечалось, что с подключенным VPN все работает. Вместе с тем владельцы гаджетов на базе iOS сообщили, что у них проблем с устройствами не возникло.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. Уточнялось, что компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев со вступления документа в силу.

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