Эксперт назвал возможную причину сбоя работы App Store в России

Пользователи обратили внимание, что сайт и приложение магазина открываются только с помощью подключения к VPN.
Сбои связаны с техническими работами, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что ни о каких блокировках речи не идёт. Все сервисы возобновят свою работу в течение дня.
«У Apple был сбой. Количество сбоев увеличивается у всех компаний, потому что идёт экономия на инфраструктуре, на серверах. Вчера они оптимизировали инфраструктуру, с этим связаны сбои. Сейчас уже у них все сервисы начали работать, они постепенно поднимаются. Я думаю, что в течение дня всё заработает. Это не связано ни с какими санкциями и прочим. Это просто экономия на дата-центрах».
Ранее ФАС оштрафовала Apple за навязывание платёжной системы. Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Ей предписано выплатить 1,1 млрд рублей.