Эксперт назвал возможную причину сбоя работы App Store в России

«У Apple был сбой. Количество сбоев увеличивается у всех компаний, потому что идёт экономия на инфраструктуре, на серверах. Вчера они оптимизировали инфраструктуру, с этим связаны сбои. Сейчас уже у них все сервисы начали работать, они постепенно поднимаются. Я думаю, что в течение дня всё заработает. Это не связано ни с какими санкциями и прочим. Это просто экономия на дата-центрах».