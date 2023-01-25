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1 час назад

IT-эксперт: работа сервисов Apple в России возобновится в течение дня

Говорит Москваиещё 2

Пользователи обратили внимание, что сайт и приложение магазина открываются только с помощью подключения к VPN.

Эксперт назвал возможную причину сбоя работы App Store в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сбои связаны с техническими работами, сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что ни о каких блокировках речи не идёт. Все сервисы возобновят свою работу в течение дня.

«У Apple был сбой. Количество сбоев увеличивается у всех компаний, потому что идёт экономия на инфраструктуре, на серверах. Вчера они оптимизировали инфраструктуру, с этим связаны сбои. Сейчас уже у них все сервисы начали работать, они постепенно поднимаются. Я думаю, что в течение дня всё заработает. Это не связано ни с какими санкциями и прочим. Это просто экономия на дата-центрах».

Ранее ФАС оштрафовала Apple за навязывание платёжной системы. Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Ей предписано выплатить 1,1 млрд рублей.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Apple,
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