Российские ученые разработали дверную ручку с антиковидным эффектом

Российские ученые придумали, как обеззаразить дверные ручки. Разаработка принадлежит команде стартапа из Российского университета дружбы народов (РУДН).

Фото: runews24.ru runews24.ru

Как уточнили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), специалисты предложили оснастить дверные ручки ультрафиолетом, благодаря чему уничтожаются до 96% бактерий и вирусов, находящихся на ее поверхности. При этом на обеззараживанрие требуется всего 2,5-3 секунды.

Ультрафиолетовая лампа находится внутри дверной ручки, а сверху и снизу - металлические колпачки с датчиками движения и аккумуляторами. Датчики срабатывают, когда человек прикасается к дверной ручке, а ультрафиолет пробивается через прозрачную поверхность ручки и обеззараживает ее.

Срок службы ультрафиолетовой лампы – до 400 дней. А замена занимает минимум времени.