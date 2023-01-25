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1 час назад

Российские ученые разработали дверную ручку с антиковидным эффектом

runews24.ru

Российские ученые придумали, как обеззаразить дверные ручки. Разаработка принадлежит команде стартапа из Российского университета дружбы народов (РУДН).

Российские ученые разработали дверную ручку с антиковидным эффектом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как уточнили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), специалисты предложили оснастить дверные ручки ультрафиолетом, благодаря чему уничтожаются до 96% бактерий и вирусов, находящихся на ее поверхности. При этом на обеззараживанрие требуется всего 2,5-3 секунды.

Ультрафиолетовая лампа находится внутри дверной ручки, а сверху и снизу - металлические колпачки с датчиками движения и аккумуляторами. Датчики срабатывают, когда человек прикасается к дверной ручке, а ультрафиолет пробивается через прозрачную поверхность ручки и обеззараживает ее.

Срок службы ультрафиолетовой лампы – до 400 дней. А замена занимает минимум времени.

Ученые уверены, что данная разработка будет полдезна для использования в школах, больницах и предприятиях общественного питания.

Наука и техника,РУДН,
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