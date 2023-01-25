Что ждет "Проводник" Windows в 2023 году

Портал Windows Central сообщает, что слухи насчет масштабного обновления для «Проводника» в Windows 11 подтвердились. Microsoft действительно работает над патчем, который обновит дизайн нескольких ключевых функций приложения и улучшит интеграцию OneDrive и Microsoft 365.

Фото: Microsoft Microsoft

Если верить внутренним изображениям, полученным Windows Central, обновленный «Проводник» получит новый дизайн шапки окна, обновленное меню директории, поисковую строку и новую кнопку «Домой». Существующие функции, размещенные в шапке, будут вынесены прямо под шапкой. Кроме того, домашняя страница получит обновленную интеграцию Microsoft 365: там появится лента «рекомендуемых» файлов, а также возможность просматривать электронные письма о файлах, расшаренных через облачное хранилище.