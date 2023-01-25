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41 минуту назад

В 2023 году Windows 11 получит новый «Проводник»

Мария Иванова

Портал Windows Central сообщает, что слухи насчет масштабного обновления для «Проводника» в Windows 11 подтвердились. Microsoft действительно работает над патчем, который обновит дизайн нескольких ключевых функций приложения и улучшит интеграцию OneDrive и Microsoft 365.

Что ждет "Проводник" Windows в 2023 году
Фото: MicrosoftMicrosoft

Если верить внутренним изображениям, полученным Windows Central, обновленный «Проводник» получит новый дизайн шапки окна, обновленное меню директории, поисковую строку и новую кнопку «Домой». Существующие функции, размещенные в шапке, будут вынесены прямо под шапкой. Кроме того, домашняя страница получит обновленную интеграцию Microsoft 365: там появится лента «рекомендуемых» файлов, а также возможность просматривать электронные письма о файлах, расшаренных через облачное хранилище.

В то же время, Microsoft работает над новой областью «Проводника» под названием «Галерея», которая повысит комфорт просмотра фотографий. Также ходят слухи, что разработчики думают над интеграцией тегов, что позволит пользователям организовывать специфические файлы по ключевым словам и цветам — примерно как на macOS.

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