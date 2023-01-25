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20 минут назад

Найдены гены, которые помогли китам достичь гигантских размеров

Мир24

Бразильские ученые из университета Кампинаса идентифицировали гены, которые помогли китообразным достичь гигантских размеров. Эти гены не только повлияли на массу тела, но и существенно снизили риск онкологических заболеваний, сообщает Scientific Reports.

Найдены гены, которые помогли китам достичь гигантских размеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ученые сосредоточились на девяти генах. Пять отвечали за гормон роста и инсулиноподобный фактор роста (GHSR, IGF2, IGFBP2, IGFBP7 и EGF), четыре – за крупный размер тела других млекопитающих.

Команда составила эволюционное древо китообразных и проследила, как гены эволюционировали у гигантских и негигантских видов. В результате у генов GHSR, IGFBP7, PLAG1 и NCAPG обнаружили признаки молекулярной эволюции. В них возникали мутации, которые способствовали выживанию и поэтому закреплялись в популяции. Гены PLAG1 и NCAPG оказались связаны с большим размером тела, а GHSR и IGFBP отвечали за клеточный цикл и защиту от онкологии.

Изменения в гене EGF привели к тому, что животные, переселившиеся с суши в воду, лишились шерсти и клыков, но обзавелись китовым усом – роговыми пластинами для отсеивания планктона.

Другое исследование, посвященное китам, установило, что в ходе эволюции они потеряли более 80 генов. Среди них: гены роста волос, свертываемости крови и гормона сна.

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