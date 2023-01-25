Найдены гены, которые помогли китам достичь гигантских размеров

Бразильские ученые из университета Кампинаса идентифицировали гены, которые помогли китообразным достичь гигантских размеров. Эти гены не только повлияли на массу тела, но и существенно снизили риск онкологических заболеваний, сообщает Scientific Reports.

Ученые сосредоточились на девяти генах. Пять отвечали за гормон роста и инсулиноподобный фактор роста (GHSR, IGF2, IGFBP2, IGFBP7 и EGF), четыре – за крупный размер тела других млекопитающих.

Команда составила эволюционное древо китообразных и проследила, как гены эволюционировали у гигантских и негигантских видов. В результате у генов GHSR, IGFBP7, PLAG1 и NCAPG обнаружили признаки молекулярной эволюции. В них возникали мутации, которые способствовали выживанию и поэтому закреплялись в популяции. Гены PLAG1 и NCAPG оказались связаны с большим размером тела, а GHSR и IGFBP отвечали за клеточный цикл и защиту от онкологии.

Изменения в гене EGF привели к тому, что животные, переселившиеся с суши в воду, лишились шерсти и клыков, но обзавелись китовым усом – роговыми пластинами для отсеивания планктона.