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32 минуты назад

На сайте Xiaomi появился конструктор для сборки «смартфона мечты»

Ferra.ru

Xiaomi запустила в России обновлённый онлайн-конструктор смартфонов — Xiaomi Dreams 2.0.

Xiaomi запустила в России конструктор для сборки «смартфона мечты»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С его помощью пользователи могут собрать телефон своей мечты, максимально точно настроив технические компоненты смартфона. Так, конструктор предлагает выбрать тип матрицы дисплея, частоту его обновления, расположение сканера отпечатков пальцев и т.д.

Xiaomi

После того, как выбор всех компонентов завершён, пользователям предлагается приступить к сборке и получить примерный дизайн смартфона своей мечты.

Более того, после всего этого Xiaomi рассчитывает примерную стоимость устройства, объясняя, сколько стоит каждый компонент и предлагает похожие модели из своего каталога в соответствии с заданными параметрами.

Напомним, что не так давно в Сети всплыла ещё неанонсированная новинка бренда — потенциальной народный смартфон Redmi Note 12 Turbo.

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