Xiaomi запустила в России конструктор для сборки «смартфона мечты»

Xiaomi запустила в России обновлённый онлайн-конструктор смартфонов — Xiaomi Dreams 2.0.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

С его помощью пользователи могут собрать телефон своей мечты, максимально точно настроив технические компоненты смартфона. Так, конструктор предлагает выбрать тип матрицы дисплея, частоту его обновления, расположение сканера отпечатков пальцев и т.д.

Xiaomi

После того, как выбор всех компонентов завершён, пользователям предлагается приступить к сборке и получить примерный дизайн смартфона своей мечты.

Более того, после всего этого Xiaomi рассчитывает примерную стоимость устройства, объясняя, сколько стоит каждый компонент и предлагает похожие модели из своего каталога в соответствии с заданными параметрами.